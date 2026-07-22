Мбаппе звал Олисе в «Реал» во время ЧМ. Майкл считает, что в Мадриде у него будет больше шансов выиграть ЛЧ

Килиан Мбаппе хочет видеть Майкла Олисе в «Реале».

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Как сообщает Bild, во время прошедшего чемпионата мира нападающий «сливочных» активно предлагал вингеру «Баварии» перебраться в мадридский клуб. Мбаппе уверял Олисе, что «Реал» нуждается в нем и хочет его подписать. Кроме того, Килиан говорил, что они с Майклом могут хорошо сыграться в клубе. Он также восторженно отзывался о жизни в Мадриде, его ресторанах и теплом климате.

После поражения от сборной Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2) Мбаппе сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу, что получил «позитивные сигналы» от Олисе. Ключевым фактором в желании Майкла перейти в «Мадрид» является его желание выиграть Лигу чемпионов – по мнению игрока, в испанском клубе его шансы на завоевание этого трофея будут значительно выше, чем в немецком.

«Реал» еще не связывался с «Баварией» по поводу потенциального трансфера. В июне президенты клубов Флорентино Перес и Герберт Хайнер договорились, что не будут переманивать игроков друг у друга, предварительно не уведомив клуб.