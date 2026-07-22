Инфантино обратился к сборной Испании после титула на ЧМ-2026
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал обращение к чемпиону мира 2026 года сборной Испании.
«Спустя 16 лет после завоевания трофея в ЮАР Испания снова стала чемпионом мира. Испанский футбол открывает новую золотую главу в своей истории, и это достижение запомнится поколениям. Празднуйте вместе со своими семьями, болельщиками и своей страной. Вы заслужили своё место в истории», — написал Инфантино на своей странице в социальной сети.
В финале ЧМ-2026 Испания одолела Аргентина со счётом 1:0 в дополнительное время. Для «Фурия Роха» это второй подобный титул в истории после турнира 2010 года в ЮАР.
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