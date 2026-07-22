Нигматуллин сравнил финал ЧМ с избиением

Нигматуллин о финале ЧМ-2026: «Напоминало избиение. Лишь чудо и реакция Мартинеса спасли Аргентину от разгрома»
Руслан Нигматуллин считает, что благодаря голкиперу Эмилиано Мартинесу сборная Аргентины избежала разгрома в финале ЧМ-2026 против Испании (0:1 доп. вр.)
«Финал разочаровал. Когда у одной команды ноль ударов в створ, при этом ее вратарь совершает 11 сэйвов... Подобные цифры просто не укладываются в голове. Происходящее напоминало избиение. Лишь чудо и реакция Эмилиано Мартинеса спасли Аргентину от разгрома. Да, матч ушел в дополнительное время, но не покидало ощущение, что рано или поздно Испания забьет. Аргентинцы вообще ничего не могли противопоставить сопернику. А свой запас удачи на турнире они уже исчерпали. Ну и что оставалось? Фолить, фолить, фолить. Но испанцы на провокации не поддавались. Играли настолько спокойно, надежно и прагматично, что даже Месси закрыли без особых проблем», — написал бывший вратарь сборной России.
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