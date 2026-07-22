Васильев разочаровался в президенте ФИФА

Васильев об Инфантино: «Он унизительно скакал перед Трампом, упал в моих глазах во время ЧМ. Сам себя обнулил, так пресмыкаться нельзя»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что разочаровался в президенте ФИФА Джанни Инфантино.
«Я к Инфантино раньше относился с симпатией, но во время чемпионата мира он вообще упал в моих глазах. Нельзя так пресмыкаться и унижать себя, а также мощную структуру ФИФА. Это просто перебор! Что он творил на этом турнире? Поэтому всякие их публичные высказывания вообще ничего не стоят. Вот эту отмененную красную карточку футболисту сборной США даже не знаю, с чем сравнить. Так нельзя, просто феноменально. Инфантино сам себя обнулил. Не знаю, как там насчет его должности. Мне кажется, будет под вопросом стоять даже его переизбрание на пост президента ФИФА. Думаю, новости, что его якобы поддержали более 200 стран – дезинформация. Это вброс, направленный на сомневающихся. Не верю. Они не могли успеть за такой срок провести опрос членов ФИФА. Это полный бред. Думаю, после того, что он делал, то у Инфантино дела не очень. Он унизительно прыгал и скакал перед Трампом», – заявил Васильев.
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