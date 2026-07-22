Еще одна организация признала Месси лучшим игроком ЧМ

IFFHS признала Месси лучшим игроком чемпионата мира 2026 года
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Информация опубликована на официальном сайте организации.
При определении победителя организация учитывала оценки за матчи, результативность, вклад игрока в выступление команды на стадии плей-офф и итоговый результат сборной. Месси набрал 8,19 балла по индексу федерации. Второе место по этому показателю занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — 8,05. Замкнул тройку лучших английский полузащитник Букайо Сака — 7,07.
До этого Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала Месси лучшим игроком мундиаля.
На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Мбаппе, на счету которого десять голов.
Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.
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