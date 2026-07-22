На Холанда подписались десятки миллионов человек за время ЧМ

На Холанда подписалось более 30 млн человек за ЧМ-2026. Норвежец стал лидером по количеству новых подписчиков среди игроков ЧМ
Нападающий «Ман Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд набрал более 30 млн подписчиков после старта ЧМ-2026.
Холанд стал лидером по количеству новых подписчиков среди игроков ЧМ. Вторым стал голкипер Кабо-Верде Возинья (прирост более 29 млн подписчиков), третьим – хавбек сборной Англии Джуд Беллингем (прирост 12 млн подписчков).
До старта чемпионата мира на форварда было подписано чуть больше 40 млн человек. Сейчас на аккаунте норвежца в инстаграме 74 млн подписчиков.
Холанд сыграл 5 матчей и забил 7 голов за сборную Норвегии на ЧМ-2026. Также Эрлинг запомнился на турнире различными мемами и связанной с ним активностью в соцсетях.
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На Холанда подписалось более 30 млн человек за ЧМ-2026. Норвежец стал лидером по количеству новых подписчиков среди игроков ЧМ