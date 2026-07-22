Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов по итогам ЧМ-2026
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира по футболу 2026 года, определив игроков, которые наиболее подорожали по итогам турнира. Больше остальных в стоимости прибавил полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон. Игрок стал стоить дороже на € 35 млн.
Полный список 12 самых подорожавших футболистов по итогам ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
- Эллиот Андерсон (Англия) – € 110 млн (+ € 35 млн).
- Джуд Беллингем (Англия) – € 160 млн (+ € 30 млн).
- Айюб Буадди (Марокко) – € 80 млн (+ € 30 млн).
- Эрлинг Холанд (Норвегия) – € 220 млн (+ € 20 млн).
- Ламин Ямаль (Испания) – € 220 млн (+ € 20 млн).
- Килиан Мбаппе (Франция) – € 200 млн (+ € 20 млн).
- Майкл Олисе (Франция) – € 170 млн (+ € 20 млн).
- Хулиан Альварес (Аргентина) – € 120 млн (+ € 20 млн).
- Морган Роджерс (Англия) – € 110 млн (+ € 20 млн).
- Пау Кубарси (Испания) – € 100 млн (+ € 20 млн).
- Брэдли Баркола (Франция) – € 90 млн (+ € 20 млн).
- Гонсалу Рамуш (Португалии) – € 50 млн (+ € 20 млн).
Чемпионат мира по футболу 2026 года выиграла Испания, победив в финале Аргентину со счётом 1:0.
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