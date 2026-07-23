Бекхэм заработал миллионы долларов на чемпионате мира-2026

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заработал около 25 миллионов долларов на рекламных кампаниях во время чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

Бекхэм участвовал в рекламных кампаниях как минимум 11 брендов. Он рекламировал товары от чипсов и пива до банковских услуг.

Его доходы превысили гонорары артистов, выступавших на турнире. Певица Шакира заработала 20 миллионов долларов за выступления на церемониях открытия и закрытия. Джастин Бибер, исполнивший песню в перерыве финала турнира, получил 16 миллионов долларов.

Чемпионат мира — 2026 прошел в США, Канаде и Мексике с участием 48 национальных команд. Победителем стала сборная Испании, в финале победившая аргентинцев со счетом 1:0 в дополнительное время.