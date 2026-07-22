Гришин: «Правая нога у Ямаля не работает»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» сказал, что нападающему сборной Испании Ламину Ямалю не хватило универсальности на чемпионате мира‑2026.

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Ямалю 19 лет, на победном для сборной Испании ЧМ‑2026 форвард в восьми матчах забил один мяч.

— Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из‑за этого теряет время. Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси. Лео, например, правой ногой и бьет, и подает.

Ямаль — игрок очень высокого уровня, но он пока молодой, бежит на все мячи, на которые не надо бежать, — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».