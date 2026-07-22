Гришин: «Правая нога у Ямаля не работает»

«Правая нога у Ямаля не работает. Он забил бы на ЧМ‑2026 больше голов, если бы был универсальнее, как Месси» — Гришин
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» сказал, что нападающему сборной Испании Ламину Ямалю не хватило универсальности на чемпионате мира‑2026.
Ямалю 19 лет, на победном для сборной Испании ЧМ‑2026 форвард в восьми матчах забил один мяч.
— Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из‑за этого теряет время. Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси. Лео, например, правой ногой и бьет, и подает.
Ямаль — игрок очень высокого уровня, но он пока молодой, бежит на все мячи, на которые не надо бежать, — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
«Правая нога у Ямаля не работает. Он забил бы на ЧМ‑2026 больше голов, если бы был универсальнее, как Месси» — Гришин
Гасилин считает, что «Локомотиву» нужно продавать Монтеса, если за него предложат €7–10 млн
Авербух — о Гран‑при по фигурному катанию в Китае: «Костылева безусловный фаворит. Фефелова и Валов покорили меня»
Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают из-за отсутствия чернокожих. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»
Левандовски о Ямале: «Мы не увидели его лучшей игры на ЧМ, лучшая версия Ламина была два сезона назад. Но они со сборной Испании помогли друг другу»
Маттеус о «Золотом мяче»: «Не верю, что Родри снова выиграет, и удивлюсь, если его получит Мбаппе. Вижу преимущество у Дембеле, который снова выиграл ЛЧ с «ПСЖ»