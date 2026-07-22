Никитин: «Ван Дейк не выжал из себя максимум на ЧМ‑2026»

Защитник сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк сыграл ниже своего уровня на чемпионате мира‑2026, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин.

Нидерландская команда заняла первое место в группе со сборными Японии, Швеции и Туниса, а в 1/16 финала уступила в серии пенальти марокканцам. Ван Дейк принял участие во всех четырех матчах и отметился голом и результативной передачей.