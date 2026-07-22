Никитин: «Ван Дейк не выжал из себя максимум на ЧМ‑2026»

«Ван Дейк не выжал из себя максимум на ЧМ‑2026. Его успешных действий сборной Нидерландов не хватило» — Никитин
Защитник сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк сыграл ниже своего уровня на чемпионате мира‑2026, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин.
Нидерландская команда заняла первое место в группе со сборными Японии, Швеции и Туниса, а в 1/16 финала уступила в серии пенальти марокканцам. Ван Дейк принял участие во всех четырех матчах и отметился голом и результативной передачей.
— Ван Дейк не выжал из себя максимум на этом турнире. Он мог сыграть лучше. Быть лидером этой команды. Сборная Нидерландов могла выступить лучше. Его каких‑то успешных действий не хватило, потому что в двух голах, которые они пропустили в конце второго тайма в матчах против Марокко и Японии, я вижу его вину, — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
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