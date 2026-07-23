$78.4889.6

«Рабство началось именно там». В Аргентине обвинили в расизме два региона после ЧМ-2026

Чемпионат.com

Депутат Палаты представителей Аргентины от правых сил Лилия Лемуан высказалась о расизме и ответила критикам в отношении сборной команды страны.

В Аргентине обвинили в расизме два региона после ЧМ-2026
© Чемпионат.com

«Если где-то и существуют серьёзные проблемы с расизмом, то это Соединенные Штаты. Страны с самыми большими проблемами находятся в Африке. Рабство началось именно там, а закончилось на Западе. Поэтому абсурдно называть западных людей расистами и рабовладельцами. Этой ненависти хотят добиться левые, индихенистские, прогрессивные, советские движения. Как они пытались настроить мужчин против женщин через феминацизм, так теперь пытаются настроить чернокожих против белых. Они стремятся разделять людей», — приводит слова Лемуан BBCL.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Аргентина завершила ЧМ-2026 с серебряной медалью. В финале турнира команда уступила Испании со счётом 0:1.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости