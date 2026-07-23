Черчесов назвал главный минус чемпионата мира-2026

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал высокие цены на прошедшем чемпионате мира 2026 года по футболу и назвал это главным минусом турнира.

Его слова приводит «Чемпионат».

«Все очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил 18 долларов — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить?» — задался вопросом Черчесов.

Тренер подчеркнул, что футбол должен быть доступен для обычных болельщиков, а не только для VIP-сегмента. По мнению специалиста, завышенные цены на стадионах ограничивают доступ рядовых фанатов к турниру.

Чемпионат мира-2026 прошел в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 сборных. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.