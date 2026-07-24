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Сборная Испании потеряет 30% призовых за победу на ЧМ-2026 из-за налогов США

Газета.Ruиещё 2

Сборная Испании должна выплатить властям США 30% от призовых после победы на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Fox News.

Сборная Испании потеряет 30% призовых за победу на ЧМ
© Газета.Ru

Налоговая служба США потребовала от Королевской испанской футбольной федерации более 1,1 миллиарда рублей. ФИФА обычно заранее договаривается со странами-организаторами об освобождении национальных ассоциаций от подобных выплат. Однако местное законодательство в этот раз классифицировало испанцев не как единый спортивный коллектив, а как группу отдельных физических лиц.

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Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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