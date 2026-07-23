Вендел: поражение бразильцев на ЧМ стало шоком для всей страны

Вендел отметил, что поражение бразильцев на ЧМ стало шоком для всей страны
Болельщики сборной Бразилии шокированы поражением команды на чемпионате мира по футболу, однако всегда надо быть настроенным не только на победу, но и на проигрыш. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел.
Ранее ТАСС сообщал, что на прошедшем турнире футболисты Бразилии проиграли норвежцам в 1/8 финала со счетом 1:2.
"Думаю, это стало шоком для всех бразильцев. При этом я не хочу умалять заслуг Норвегии. Но сборная Бразилии всегда способна проходить дальше, бороться за самые высокие места, выходить в полуфинал и финал, - сказал полузащитник. - Однако футбол непредсказуем. Нужно быть готовым и к победам, и к поражениям. Очень надеюсь, что однажды Бразилия снова поднимет над головой Кубок мира. Всегда болею за свою сборную и желаю ей выигрывать каждый турнир".
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