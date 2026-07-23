Вендел: поражение бразильцев на ЧМ стало шоком для всей страны

Болельщики сборной Бразилии шокированы поражением команды на чемпионате мира по футболу, однако всегда надо быть настроенным не только на победу, но и на проигрыш. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел.

Ранее ТАСС сообщал, что на прошедшем турнире футболисты Бразилии проиграли норвежцам в 1/8 финала со счетом 1:2.