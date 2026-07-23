Норвегия подаст жалобу в ФИФА из-за инцидента на ЧМ

Норвегия подаст жалобу в ФИФА из-за инцидента на чемпионате мира — 2026
Норвежская Футбольная ассоциация готовится подать официальную жалобу в этический комитет ФИФА из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в так называемое дело Балогуна, сообщает журналист The TImes Мартин Зиглер.
Напомним, отстранение нападающего сборной США Фоларина Балогуна, удалённого в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0), было приостановлено с испытательным сроком в один год – в итоге форвард принял участие в матче 1/8 финала с Бельгией (1:4). Впоследствии Трамп подтвердил своё личное участие в этом процессе.
СМИ сообщали, что президент США убедил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить удаление Балогуна.
Глава Норвежской футбольной ассоциации о расширении ЧМ до 64 команд: Это неразумно и не в интересах футбола. Чемпионат мира не должен влиять на национальные лиги еще сильнее»
Норвежская ассоциация пожалуется в комитет по этике ФИФА из-за вмешательства Трампа в дело Балогуна: «Хотим, чтобы Инфантино признал ошибку. Пытаться замять дело бесполезно»
Лотар Маттеус: «Германия могла бы многому научиться у Испании. У нас хорошие молодые игроки. Важно, чтобы их не баловали и правильно направляли»