Аршавин оценил ЧМ по десятибалльной шкале

Андрей Аршавин оценил чемпионат мира – 2026 по десятибалльной шкале
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поставил оценку завершившемуся чемпионату мира — 2026. Победителем турнира стала сборная Испании.
— Андрей, закончился чемпионат мира, Испания победила. Всё по делу?
— Да. Самая сильная команда и победила. С сильными футболистами. Может быть, их суперзвезда играла не так ярко на турнире, но все остальные провели турнир очень ровно, и командный футбол был на очень высоком уровне.
— Чемпионат мира удался?
— Да.
— Сколько ставим ему по 10-балльной шкале?
— Ну, девять, думаю.
— А в России сколько тогда было?
— 10. Но я не был в России на чемпионате мира.
— А в Катаре?
— Я и в Катаре не был. Ну, по организации и всему чемпионат мира в России если не лучший, один из самых лучших за всю историю, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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