Гришин высказался об игре Ямаля на ЧМ

«Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из‑за этого теряет время.

Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси. Лео, например, правой ногой и бьет, и подает.

Ямаль – игрок очень высокого уровня, но он пока молодой, бежит на все мячи, на которые не надо бежать», – сказал Гришин.