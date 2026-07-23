Гришин высказался об игре Ямаля на ЧМ

Гришин о Ямале: «Правая нога у него не работает. Он забил бы больше на ЧМ, если бы был универсальнее, как Месси»
«Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из‑за этого теряет время.
Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси. Лео, например, правой ногой и бьет, и подает.
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Ямаль – игрок очень высокого уровня, но он пока молодой, бежит на все мячи, на которые не надо бежать», – сказал Гришин.
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Гришин о Ямале: «Правая нога у него не работает. Он забил бы больше на ЧМ, если бы был универсальнее, как Месси»
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