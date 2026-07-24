Аршавин ожидал от сборной Аргентины провала

Аршавин ожидал провала от сборной Аргентины на ЧМ по футболу
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ожидал провала команды Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Аргентины со счетом 0:1 в дополнительное время уступила испанцам в финале чемпионата мира.
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"Впечатление от сборной Аргентины? Я вообще думал, что будет провал, потому что [Лионель] Месси уже не тот, но они выступили отлично, - сказал Аршавин. - Месси, конечно, великая фигура, лучший игрок в истории. В финале не сложилось, но здесь больше заслуга сильной сборной Испании, чем слабость аргентинцев".
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Аршавин считает, что ЧМ в России был лучше, чем в США: «Все было для болельщиков. А в Америке все коммерциализировано, поблажек почти не было, как в обычное время происходило»
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