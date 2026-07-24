Аршавин ожидал от сборной Аргентины провала

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ожидал провала команды Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Аргентины со счетом 0:1 в дополнительное время уступила испанцам в финале чемпионата мира.