Футболист чемпионата мира попался на употреблении наркотиков

Полузащитник сборной Австралии, участник чемпионата мира 2026, Кристиан Вольпато, выходивший на поле в матчах против США, Парагвая и Египта в 1/16 финала, сдал положительный результат теста на кокаин по сообщениям СМИ.

Австралийский нападающий Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин во время проверки на дороге после того, как его остановили за превышение скорости в Сиднее в пятницу, сообщили местные СМИ.

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что 22-летний мужчина был дважды остановлен за превышение скорости и подвергнут проверке на наркотики после того, как в пятницу 24 июля около 1:10 утра ехал на автомобиле BMW со скоростью 109 км/ч в зоне ограничения скорости 60 км/ч на мосту Анзак.

Мужчине был выписан штраф за превышение скорости, а его международные водительские права были приостановлены на шесть месяцев. Полиция продолжает расследование.

Многие австралийские СМИ, ссылаясь на заявление полиции штата Новый Южный Уэльс, сообщили, что за рулем находился Вольпато.

Футбольная ассоциация Австралии (FA) заявила, что ей известно о выдвинутых против одного из своих игроков обвинениях.

«Мы связались с игроком и продолжаем следить за развитием событий и оказывать ему поддержку на протяжении всего этого процесса», — говорится в заявлении представителя Футбольной ассоциации, который не назвал имя игрока.

Профессиональная ассоциация футболистов Австралии (PFA) заявила в своем обращении: «PFA осведомлена о сообщениях, касающихся Кристиана Вольпато, и обеспечит ему поддержку».

Вольпато играет в итальянской Серии А за «Сассуоло» и представлял Италию на юношеском уровне, прежде чем сменить гражданство на австралийское перед чемпионатом мира 2026 года.