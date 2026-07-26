Стала известна реакция Трампа на провокационную кепку чемпиона мира Феррана Торреса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление форварда национальной команды Испании Феррана Торреса в бейсболке с надписью Make Spain Great Again (перевод: «Сделаем Испанию снова великой». — Прим. «Чемпионата»).

© Чемпионат.com

«Отличный игрок! По сути, он надел кепку MAGA («Make America Great Again» — перевод: «Сделаем Америку снова великой». — Прим. «Чемпионата»). Приятный знак уважения! Думаю, он сделал это с самыми добрыми намерениями, и мы это ценим. Он хотел выразить большой комплимент», — приводит слова Трампа журналист Эрик Доэрти в соцсети X.

Сообщается, что спортсмен появился в головном уборе красного цвета на торжествах по случаю победы сборной на ЧМ-2026. Текст на кепке является аналогом предвыборного лозунга американского лидера «Make America Great Again».

Отметим, поступок Феррана в Испании не оценили и стали массово критиковать форварда за поддержку Трампа, а граффити с лицом футболиста в честь победы на ЧМ уничтожили в Барселоне спустя несколько часов.