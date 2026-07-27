Президент ФИФА ответил критикам ЧМ-2026
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино резко отреагировал на критику в адрес организации и проведения чемпионата мира 2026 года.
В своем обращении он посоветовал недоброжелателям заняться медитацией, помолиться или просто посмотреть футбол. Инфантино опубликовал пост в социальных сетях, где обратился к тем, кто критикует организацию турнира.
Тем, кто распространяет ненависть и ложные слухи за компьютерами, президент ФИФА предложил помедитировать, помолиться, улыбнуться или провести время с близкими.
Он подчеркнул, что во время турнира не было зафиксировано ни одного случая насилия или серьезных инцидентов, и заявил о "стопроцентной безопасности".
В качестве иллюстрации позитивного влияния спорта Инфантино привел пример сборной Ирана. По его словам, когда команда начала играть, недовольство на трибунах сменилось единой песней поддержки, доказав, что в футболе нет места для политики.
Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, приняв организацию после крупного коррупционного скандала. В апреле текущего года он объявил о намерении баллотироваться на четвертый срок, выборы пройдут в Марокко в марте 2027 года.
Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, который прошел сразу в трех странах (США, Канада, Мексика) с участием рекордных 48 национальных команд.
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