Президент ФИФА ответил критикам ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино резко отреагировал на критику в адрес организации и проведения чемпионата мира 2026 года.

В своем обращении он посоветовал недоброжелателям заняться медитацией, помолиться или просто посмотреть футбол. Инфантино опубликовал пост в социальных сетях, где обратился к тем, кто критикует организацию турнира.

Тем, кто распространяет ненависть и ложные слухи за компьютерами, президент ФИФА предложил помедитировать, помолиться, улыбнуться или провести время с близкими.

Он подчеркнул, что во время турнира не было зафиксировано ни одного случая насилия или серьезных инцидентов, и заявил о "стопроцентной безопасности".

В качестве иллюстрации позитивного влияния спорта Инфантино привел пример сборной Ирана. По его словам, когда команда начала играть, недовольство на трибунах сменилось единой песней поддержки, доказав, что в футболе нет места для политики.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, приняв организацию после крупного коррупционного скандала. В апреле текущего года он объявил о намерении баллотироваться на четвертый срок, выборы пройдут в Марокко в марте 2027 года.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, который прошел сразу в трех странах (США, Канада, Мексика) с участием рекордных 48 национальных команд.