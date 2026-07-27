Защитник сборной Кабо-Верде рассказал о разговоре с Месси перед матчем ЧМ

«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной
Защитник сборной Кабо-Верде и «Коламбус Крю» Стивен Морейра рассказал о разговорке с Лионелем Месси перед матчем ЧМ-2026.
Команды Аргентины и Кабо-Верде встречались в 1/16 финала ЧМ-2026. Южноамериканская сборная одержала победу со счетом 3:2 в экстра-таймах.
«Это было потрясающе. Я никогда не забуду то, как моя сборная оказалась среди лучших в мире. Я очень горжусь этим. Мы не проиграли ни одной игры [на групповом этапе], и я очень, очень горжусь этим». Перед игрой все спрашивали: «Как ты думаешь, Месси тебя знает?» Я отвечал: «Да, конечно, мы постоянно играем друг против друга». Потом Месси подошел ко мне и сказал: «Привет, как дела?» – поздравил и все такое. Он говорил по-английски, так что я был немного удивлен». Все мои товарищи по команде были так взволнованы, и я подумал: «Сосредоточимся на игре!» – сказал Морейра в интервью Apple TV.
«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной
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