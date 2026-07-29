ФИФА открыла дело против Аргентины из-за баннера о Мальвинах и стычки на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины. Причиной стали инциденты, произошедшие с участием аргентинских игроков во время полуфинального и финального матчей чемпионата мира 2026 года.

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В полуфинале против Англии (победа Аргентины 2:1) игроки вынесли на поле баннер с надписью "Мальвинские острова - аргентинские". Это является прямым нарушением регламента ФИФА о запрете политических лозунгов на поле.

В финале против Испании (поражение 0:1 в овертайме) несколько игроков устроили потасовки. Леандро Паредес схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави, Науэль Молина попытался сбить с ног Родри прямо во время празднования испанцами победы.

Спор вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов длится десятилетиями. Архипелаг площадью более 12 тыс. квадратных километров находится в Южной Атлантике. Население составляет около 3,2 тыс. человек. В 1982 году между Аргентиной и Великобританией разгорелся вооруженный конфликт. За два с половиной месяца боевых действий Аргентина потеряла 649 военнослужащих, Великобритания - 255. Острова остаются британской заморской территорией, однако Аргентина продолжает оспаривать суверенитет через ООН.

ФИФА крайне строго относится к любым политическим акциям на футбольном поле. Аргентинской федерации грозят крупные штрафы, а участвовавшие в потасовках футболисты могут получить длительные дисквалификации, которые затронут начало следующего клубного сезона или отборочные матчи к следующим турнирам.