Игрок "Краснодара" раскрыл, за кого болел на ЧМ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что болел за сборную Кабо‑Верде на чемпионате мира‑2026, в составе которой выступает его одноклубник Кевин Ленини. Кабо-Верде дошла до 1/16 финала турнира, где уступила будущему финалисту в лице сборной Аргентины — 2:3. Ленини провёл на ЧМ-2026 четыре матча и забил один гол.

— За кого болели на прошедшем чемпионате мира?

— Болел за Кабо‑Верде, за Ленини. Чуть ли не плакал, когда он забил со штрафного в ворота Уругвая. Мы желали ему удачи перед тем, как он уехал на мундиаль. Думал, что у Кабо‑Верде будет мало шансов в такой группе, но они справились — молодцы. Честно, очень рад за Ленини. Мы поздравили его, когда он вернулся в Краснодар, тепло встретили. Думаю, он в первую очередь доволен собой, светился от счастья. Уверен, ему понравилась реакция российских футболистов, которые не оставили без внимания его выступление на чемпионате мира, — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».