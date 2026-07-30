Романцев: игра Испании напомнила «Спартак» 90-х

Олег Романцев сравнил игру «Спартака» 1990-х с нынешней сборной Испании.

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– Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 90-х?

– Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чем вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причем нравилась не только самим ребятам, но болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.

У испанцев с фланговыми хавбеками Руисом, Баэной, Ямалем и опорником Родри она хороша во всех отношениях. Они быстры при поддержании атак и возвратах в оборону, отлично чувствуют партнеров. Да еще умеют вести игру и управлять ей. В чем большая заслуга ключевой фигуры капитана Родри. Неслучайно ФИФА назвала его лучшим на турнире, хотя многие думали, что им станет Месси. И меня это не удивило, поскольку Лионель не выглядел так, как в Катаре, где привел команду к чемпионству.

В 90-х, о которых вы вспомнили, у меня не было проблем с полузащитниками. Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Кульков, Ледяхов, Аленичев, Титов, Тихонов... Целая россыпь талантов! Каюсь, если кого-то пропустил, – время-то бежит. Признаюсь, что иногда памятью возвращаюсь в то футбольное время, и душа теплеет... – сказал бывший тренер «Спартака».