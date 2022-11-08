Посол ЧМ в Катаре устроил скандал на интервью

Посол чемпионата мира по футболу в Катаре Халид Салман заявил, что гомосексуализм — это грех, и назвал последователей ЛГБТ людьми «с поврежденным умом».
— Они (гости чемпионата мира) должны принять наши правила здесь.
— Но по закону гомосексуализм запрещен.
— Это харам. Ты знаешь, что такое харам?
— Да. Так что вы думаете, что геи — это харам?
— Да. Почему это харам? Я не строгий мусульманин, но это харам, потому что это повреждение ума, — приводит слова Салмана немецкое издание Bild со ссылкой на телеканал ZDF.
После этих слов пресс секретарь оргкомитета чемпионата мира прервал интервью немецкого журналиста издания с Салманом.
Ранее глава отдела культуры и искусства министерства культуры Катара Марьям Ясин Аль Хамади заявила изданию Memri, что ждет от приезжих болельщиков уважения к традициям и обычаям мусульманской страны. За нарушение правил демонстрации символов ЛГБТ сообщества нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Все 64 матча можно будет увидеть в прямом эфире на платформах телеканала «Матч ТВ».