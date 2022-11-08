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8 ноября

Интервью посла чемпионата мира в Катаре было прервано после того, как он назвал последователей ЛГБТ людьми «с поврежденным умом»

Матч ТВиещё 1

Посол чемпионата мира по футболу в Катаре Халид Салман заявил, что гомосексуализм — это грех, и назвал последователей ЛГБТ людьми «с поврежденным умом».

Посол ЧМ в Катаре устроил скандал на интервью
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Они (гости чемпионата мира) должны принять наши правила здесь.

— Но по закону гомосексуализм запрещен.

— Это харам. Ты знаешь, что такое харам?

— Да. Так что вы думаете, что геи — это харам?

— Да. Почему это харам? Я не строгий мусульманин, но это харам, потому что это повреждение ума, — приводит слова Салмана немецкое издание Bild со ссылкой на телеканал ZDF.

После этих слов пресс секретарь оргкомитета чемпионата мира прервал интервью немецкого журналиста издания с Салманом.

Ранее глава отдела культуры и искусства министерства культуры Катара Марьям Ясин Аль Хамади заявила изданию Memri, что ждет от приезжих болельщиков уважения к традициям и обычаям мусульманской страны. За нарушение правил демонстрации символов ЛГБТ сообщества нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Все 64 матча можно будет увидеть в прямом эфире на платформах телеканала «Матч ТВ».

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