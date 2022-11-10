Что нужно для поездки на чемпионат мира по футболу в Катаре

Специально для проведения чемпионата мира правительство Катара временно изменило правила въезда: с 1 ноября по 23 декабря 2022 года страна официально закрыта для всех туристов, кроме владельцев паспорта болельщика Hayya Card. Это ограничение не распространяется на граждан Катара, людей, проживающих в стране, владельцев национальных паспортов, а также обладателей личных и рабочих виз.

Фото: FIFA FIFA

Между РФ и Катаром действует безвизовый режим, поэтому для пребывания на территории страны во время ЧМ вам понадобится только загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев.

Для въезда в Катар не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, вакцинация тоже необязательна. Масочный режим распространяется исключительно на медицинские учреждения, для посещения которых также предстоит загрузить приложение Ehteraz.

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Что нужно для въезда в Катар

Официальный сайт оргкомитета чемпионата мира говорит, что фанаты могут въехать в страну любым удобным способом (по земле, воздуху или морю), но сначала вам в любом случае нужно купить билет на матч. Без билета или ваучера на билет оформить паспорт болельщика не получится, а без паспорта болельщика вас развернут на границе Катара.

После того, как вы приобрели билет, нужно заняться оформлением паспорта болельщика. Для этого необходимо либо зарегистрироваться на официальном сайте Hayya Card, либо поставить мобильное приложение (для iOS или Android), и тщательно заполнить заявку. Анкета попросит вас загрузить фотографию и скан паспорта, а также внести контактные и паспортные данные. Кроме того, для получения Hayya Card потребуется предъявить номер билета или номер «Пакета гостеприимства», который продается на сайте ФИФА.

Помимо всего прочего, для заполнения анкеты также необходимо предоставить информацию о том, где вы будете проживать. Если вы планируете посетить лишь один матч, то можно выбрать соответствующую опцию. Она позволит пребывать в Катаре без бронирования жилья ровно сутки в день матча. Если вы собираетесь посмотреть несколько игр, то Hayya Card предлагает два варианта на выбор: бронь отеля или приглашение от друзей/родственников, которые должны зарегистрировать вас на сайте.