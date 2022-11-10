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1 час назад

Россиянин выступит на ЧМ-2022 по футболу в составе сборной Камеруна

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Футболист немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа вошел в окончательный состав сборной Камеруна для участия в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается в Twitter команды.

Россиянин выступит на ЧМ-2022 по футболу
Фото: СоцсетиСоцсети

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, поэтому имеет два гражданства. Ранее полузащитник играл за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также за основную команду «Анжи». На уровне национальных сборных 27-летний футболист принял решение представлять Камерун.

Помимо Ондуа, в сборную Камеруна был вызван форвард московского «Динамо» Муми Нгамале. В российский клуб 28-летний нападающий перешел в сентябре 2022-го. В составе «Динамо» камерунец провел девять матчей в чемпионате России, в которых отметился одним забитым мячом.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, отечественная команда пропустит чемпионат мира в Катаре.

ЧМ-2022,Гаэль Ондуа,Динамо,УЕФА,
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