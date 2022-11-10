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2 часа назад

В Катаре ещё много свободных мест для туристов - не менее 25 тысяч

Евро-футбол.Ру

Перед чемпионатом мира крошечному Катару пришлось построить не только стадионы, но и все, что необходимо для приема туристов, в том числе отели. Однако дело приняло неожиданный оборот - отели пустуют, потому что значительная часть туристов решила поселиться не в самом Катаре, а в соседних странах.

Отели в Катаре пустуют перед чемпионатом мира
Фото: FifaFifa

Например, иранцы вообще не собираются приезжать в Катар кроме как на матчи - перелет через Персидский залив занимает всего-то пару десятков минут. Многие болельщики также сочли цены на жилье в самом Катаре (около 200 долларов ночь за номер в отеле) слишком дорогим и предпочли поискать жилище в Бахрейне, Эмиратах, Омане и других более-менее открытых странах региона.

Что касается билетов, то в общей сложности были выпущены 3,1 миллиона билетов - и 2,89 из них уже проданы.

ЧМ-2022,Около спорта,
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