Отели в Катаре пустуют перед чемпионатом мира

Перед чемпионатом мира крошечному Катару пришлось построить не только стадионы, но и все, что необходимо для приема туристов, в том числе отели. Однако дело приняло неожиданный оборот - отели пустуют, потому что значительная часть туристов решила поселиться не в самом Катаре, а в соседних странах.

Фото: Fifa Fifa

Например, иранцы вообще не собираются приезжать в Катар кроме как на матчи - перелет через Персидский залив занимает всего-то пару десятков минут. Многие болельщики также сочли цены на жилье в самом Катаре (около 200 долларов ночь за номер в отеле) слишком дорогим и предпочли поискать жилище в Бахрейне, Эмиратах, Омане и других более-менее открытых странах региона.