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1 час назад

Манданда и Жиру - первые игроки в возрасте 36+, приглашённые на чемпионат мира

Евро-футбол.Ру

Наставник французской сборной Дидье Дешам объявил состав своей сборной на предстоящий чемпионат мира в Катаре, и в заявку вошли голкипер Стив Манданда и нападающий Оливье Жиру. В настоящий момент Манданда 37 лет 226 дней, Жиру - 36 лет и 40 дней. Они - первые игроки в истории сборной Франции, которые вызваны на чемпионат мира в возрасте 36 и более лет.

Франция привезет в Катар самых старых игроков в своей истории
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, она выиграла чемпионский титул в 2018 году в Российской Федерации. В Катаре свои выступления французская сборная начнет 22 ноября с матча против сборной Австралии.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,Стив Манданда,
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