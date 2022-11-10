Кто же действительно фаворит чемпионата мира-2022

Неожиданностей хватает!

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Opta – одна из самых известных компаний в мире, работающих с футбольной статистикой. За 11 дней до старта ЧМ-2022 Opta опубликовала исследование о вероятности победы каждого из 32 участников турнира в Катаре.

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Утверждается, что для вычисления процентов использовали суперкомпьютер. Он учитывал в том числе сетку турнира. Например, с большой долей вероятности группу G выиграет Бразилия (там ещё есть Сербия, Швейцария и Камерун). А это значит, что в 1/8 финала второй команде из группы H может быть тяжелее, чем некоторым другим вторым командам.

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Именно из-за особенностей сетки и разной силы соперников по группе можно обнаружить удивительные на первый взгляд показатели. Например: у Испании чуть больше шансов на победу в турнире, чем у Англии. При этом появление команды Саутгейта в 1/4 финала, полуфинале и финале более вероятно, чем появление на этих же стадиях испанцев. Объяснение тут простое. Аналитики Opta видят сборную Испании саму по себе более сильной командой. Однако у неё сложнее соперники по группе и вероятные оппоненты в плей-офф.

Позиции некоторых сборных могут всё равно удивлять. Так вторая строчка осталась за Аргентиной. В статье, сопутствующей рейтингу, объясняется, что вероятность победы Месси и партнёров выросла благодаря 35-матчевой серии без поражений.

Также отмечается, что в июне (когда определились все 32 участника) фаворитом являлась не Бразилия, а Франция. Вероятность её победы на ЧМ-2022 оценивалась почти в 18% – это больше, чем сейчас у бразильцев. Однако затем действующие чемпионы провели несколько неубедительных матчей, что снизило вероятность их нового титула. Речь в том числе про поражение от датчан.

Нужно помнить, что рейтинг ничего не гарантирует, а лишь исследует вопрос: кого стоит причислять к фаворитам ЧМ-2022. Opta даёт ещё одну возможность сравнить шансы сборных, чтобы ориентироваться не только на рейтинг ФИФА. В том числе потому, что тот не учитывает силу соперников по группе. Различия между таблицами весьма значительные. Например, Opta ставит Бельгию восьмой в списке, а ФИФА в своём рейтинге – второй. Другой пример – сборная Германии: по рейтингу ФИФА она не входит в топ-10, а согласно исследованию Opta – шестая среди фаворитов.