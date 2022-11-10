Кто выиграет чемпионат в Катаре

Легендарный Лео заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре.

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Обратный отсчёт до стартового свистка на мировом первенстве по футболу уже пошёл. Напряжение нарастает, хотя для футболистов это привычное дело. Особенно для таких звёзд, как Лионель Месси. Жеребьёвка отправила сборную Аргентины в одну группу с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией. Выйдут ли аргентинцы в плей-офф с первого места?

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Аргентина

Представители Южной Америки по праву считаются одними из главных претендентов на мировую корону. В ходе отборочной кампании Месси и его партнёры, по сути, соревновались только с бразильцами. Их очные встречи не стали украшением турнира, поскольку вмешался коронавирус. Тем не менее аргентинцы заняли вторую строчку в турнирной таблице и получили прямую путёвку на ЧМ-2022. Весьма вероятно, что Лионель Скалони остановится на привычной тактической схеме, предоставив Месси позицию свободного художника. К этой роли форварда «ПСЖ» уже привыкли не только сокомандники, но и соперники. На групповой стадии Месси предстоит столкнуться с мексиканцами, которые подготовили для турнира очень сильный состав.

Мексика

Сборную Мексики привычно недооценивают, считая довольно заурядной командой. Это грозит серьёзными неприятностями. Мексиканцы везут молодой и чрезвычайно мотивированный состав. Аргентинский наставник Херардо Мартинес привил своим игрокам комбинационный стиль.

На высокой скорости, которой стараются придерживаться мексиканцы, трио полузащитников в лице Гутьерреса, Альвареса и Родригеса доминирует над большинством соперников. Сами хавбеки настроены не только на созидательную работу. Они достаточно ловко действуют при обороне, перекрывая свободные зоны и постоянно прессингуя. Для Месси это будет серьёзной проблемой, поскольку Лионель сильно сдал в плане обработки мяча, резкости и скорости. А лишнего времени ему, похоже, не предоставят. С поляками, которых поведёт за собой Роберт Левандовски, мексиканцам будет несколько проще. Общий уровень поляков ниже, чем у аргентинцев, а Левандовского ждёт та же участь, что и Месси. Перспективно здесь выглядит ставка «Мексика опередит Польшу». Этот исход принесёт выплату с коэффициентом 1.95.

Польша

Польша не без приключений отобралась на ЧМ-2022. Сборная России, которую отстранили без права сыграть в стыковом раунде, могла и не пустить принципиального соперника в финальную часть. Игра поляков предсказуемо строится вокруг Роберта Левандовского. Нападающий — блестящий завершитель атак и чувствует себя в штрафной площади соперника словно рыба в воде, но его при желании вполне можно закрыть.

Проблема сборной Польши и в том, что мексиканцы без особых усилий способны заглушить полузащиту, заставив того же Левандовского смещаться в поисках мяча и тратить энергию впустую. Про оборону Аргентины и говорить нечего — здесь принципиально другой класс исполнителей. Оставаясь контратакующей командой, сборная Польши рискует уступить не только Аргентине, но и Мексике. Полагаем, что в плей-офф поляки не выйдут. Коэффициент на это событие — 1.85.

Саудовская Аравия

На наш взгляд, не стоит слишком сильно уделять внимание главному поставщику очков в группе. Сборная Саудовской Аравии в очередной раз выступит в роли аутсайдера.

В прошлый раз — на ЧМ-2018 в России — саудиты заняли третье место в группе, забив два мяча при семи пропущенных за три тура. Теперь же в группе нет столь слабых соперников, как Египет. Одно-два очка видятся пределом мечтаний.

Расписание

Участники квартета С включаются в борьбу 22 ноября. Сборная Аргентины проверит на прочность Саудовскую Аравию, а Мексика постарается нейтрализовать козыри Польши. Весьма вероятно, что борьба будет напряжённой. Поэтому не стоит отбрасывать вариант, при котором победитель группы не наберёт больше 7,5 очка. Такой исход доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.

Кроме того, любители рискованных ставок могут рассмотреть победу Аргентины с форой (-3.5) в 1-м туре. Как мы помним, саудиты провалили стартовую встречу на ЧМ-2018 в России, пропустив от подопечных харизматичного Станислава Черчесова пять мячей. Против грозных аргентинцев скромной по мировым меркам сборной Саудовской Аравии сдюжить явно будет ещё труднее.

Прогноз и ставка на группу C чемпионата мира в Катаре

Тактическая предсказуемость аргентинцев и, напротив, непредсказуемость мексиканцев обязательно сыграют свою роль. Поэтому рекомендуем рассмотреть ставку «сборная Мексики финиширует выше Аргентины» с коэффициентом 4.10. Это приблизительно 24% вероятности. Дело ещё в том, что на прошлом мундиале в России в 2018 году сборная Аргентины финишировала позади Хорватии в не самой грозной группе, а Мексика оставила позади саму Германию. Лишь в 1/8 финала мексиканцам не повезло попасть на Бразилию. Аргентинцы до сих пор делают ставку на своего лидера — Лионеля Месси. Однако легендарный нападающий уже в возрасте. Несмотря на огромное желание выиграть мундиаль и завершить карьеру в сборной на приятной ноте, тащить аргентинцев за собой будет тяжело. Тренерскому штабу мексиканцев же не представляет особого труда разобрать игру фаворита и лишить его козырей.

Ставка 1: Мексика финиширует выше Аргентины за 4.10.