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1 час назад

Ройс пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы лодыжки — СМИ

Матч ТВиещё 3

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре из за травмы лодыжки, сообщает Sky Sport.

Полузащитник Германии пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, восстановление 33 летнего футболиста займет несколько недель.

Ройс получил повреждение в сентябре в игре с «Шальке» (1:0) в рамках чемпионата Германии. В минувшие выходные футболист смог вернуться на поле, сыграв с «Бохумом» (3:0), но после матча его вновь начала беспокоить лодыжка.

Сборная Германии попала в группу Е, в которой сыграет с Испанией, Коста Рикой и Японией.

ЧМ-2022,Марко Ройс,
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