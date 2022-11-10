17-летний нападающий «Боруссии» заменит травмированного Ройса в составе Германии

Нападающий футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Юссуфа Мукоко войдёт в окончательную заявку сборной Германии для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своём «твиттере».

Фото: ФК "Боруссия" ФК "Боруссия"

Ранее сообщалось о том, что 33-летний футболист «Боруссии» Марко Ройс не сможет принять участие в турнире из-за травмы лодыжки, полученной на 32-й минуте матча чемпионата Германии с «Шальке». Вместо Ройса на мундиале сыграет его одноклубник 17-летний Юссуфа Мукоко.

В текущем сезоне молодой немецкий нападающий сыграл в 19 матчах немецкой Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Для уроженца Камеруна Мукоко предстоящий чемпионат мира станет дебютным турниром в составе сборной Германии.