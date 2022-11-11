Драма Мане свела Африку с ума. Тащить Садио на чемпионат мира будут шаманы

Сенегальцы готовы на всё, чтобы травмированная звезда сборной сыграла в Катаре.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Время перед чемпионатом мира — самое драматичное в сезоне. Некоторым футболистам не везёт, и вместо поездки на главный турнир в жизни они вынуждены восстанавливаться после несвоевременной травмы. Среди таких игроков оказался и Садио Мане. Но история главной звезды сборной Сенегала выделяется на фоне остальных. Сейчас вы в этом убедитесь.

Видео дня

Мане сломался в рядовом матче «Баварии». Теперь ради чуда привлекут шаманов

14-й тур Бундеслиги, домашняя игра с «Вердером». Мане на 15-й минуте повредил колено, а спустя пять минут его заменили по решению врачей. «Бавария» в итоге размазала соперника — 6:1. И наверняка сделала бы это без Садио в стартовом составе, но тот оказался не в то время и не в том месте. Крупное французское издание L’Equipe на следующий день подтвердило опасения болельщиков. Журналисты опубликовали инсайд, что Мане точно пропустит чемпионат мира. А дальше началось самое интересное.

Сначала включились болельщики. Один из них настолько возмутился несправедливостью судьбы, что создал петицию с требованием перенести главный турнир года. Описание эпичное: «Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» Петицию уже подписали полторы тысячи человек.

Потом журналисты AFP раздобыли в Федерации футбола Сенегала информацию, что Мане включат в финальную заявку сборной на чемпионат мира. Сразу становится интересно, что это может значить. На ум приходят два варианта: либо сенегальцы надеются на чудо и ускоренное восстановление Садио, либо здоровьем футболиста пренебрегут и в спешке выпустят его играть на уколах.

Ответ на вопрос выше нашёлся быстро. Причём слово «чудо» стало ещё более уместным. Выяснилось, что ради возвращения Мане в строй сенегальцы готовы перейти от научных методов к народным. Просто посмотрите, что сказала генеральный секретарь ФИФА от Сенегала Фатьма Самура.

Для Сенегала Мане не просто звезда. Он реально тащит сборную

Давайте не забывать, что Сенегал попал на чемпионат мира во многом благодаря Садио. В квалификации Мане забил три мяча в семи матчах, а в плей-офф казнил Египет — решающий пенальти в серии реализовал именно он. А в начале года Садио оформил 3+2 по системе «гол+пас» на Кубке Африки и принёс Сенегалу трофей, провернув с египтянами такой же трюк в финале. Всего у Мане 33 гола в 92 матчах за сборную.

Ещё одно доказательство незаменимости Мане в сборной — отзывы местных журналистов. The Athletic обратился к сотрудникам нескольких изданий и получил похожие ответы. Формулировки разные, но посыл общий.

«Для всех сенегальцев новость о травме Мане стала потрясением, — сказал журналист Сайку Сейди. — Люди просто отказываются верить в это — не потому что не доверяют журналистам, а всё потому, что не хотят ехать на чемпионат мира без Садио. Мане — это наш Месси, Неймар и Мбаппе».

«Я даже не могу сравнить Мане с кем-либо, — говорит другой журналист Абубакри Ба. — Садио выходит за рамки высокого уровня. Он лучший из лучших, уникальный. Мане просто невозможно заменить ни на поле, ни за его пределами».