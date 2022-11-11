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1 час назад

Садио Мане попал в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму

Чемпионат.comиещё 5

Сборная Сенегала объявила свой состав на чемпионат мира — 2022 в Катаре. В заявку африканской команды вошли её главные звёзды — Эдуард Менди и Калиду Кулибали (оба — «Челси»), а также Садио Мане из «Баварии».

Садио Мане попал в заявку на ЧМ-2022, несмотря на травму
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, ранее сообщалось, что Мане пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы. Форвард «Баварии» получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Бундеслиги с «Вердером» (6:1) и выбыл примерно на месяц. Однако сборная Сенегала всё равно включила Садио в свой состав.

Сборная Сенегала попала в группу ЧМ-2022 с Эквадором, Нидерландами и Катаром. Первый матч африканцы проведут 21 ноября с национальной командой Нидерландов.

ЧМ-2022,Садио Мане,Калиду Кулибали,
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