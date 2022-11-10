Зачем Блаттер назвал Катар неспособной принять ЧМ-2022 страной

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер на днях заявил, что присуждение Катару прав на проведение чемпионата мира 2022 года было ошибкой, поскольку это «слишком маленькая страна» для такого великого события, как чемпионат мира по футболу.

Фото: предоставлено комитетом по организации чемпионата мира по футболу в Катаре предоставлено комитетом по организации чемпионата мира по футболу в Катаре

Швейцарец, возглавлявший ФИФА на протяжении семнадцати лет, с 1998 по 2015 год, признался, что изначально выбор принимающей стороны для ЧМ-2022 планировалось сделать в пользу Соединенных Штатов, однако в последний момент ситуацию изменили представители Старого Света, попавшие под влияние тогдашнего главы Европейского футбольного союза Мишеля Платини.

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«В исполкоме ФИФА была достигнута договоренность, что чемпионат мира 2018 года получит Россия, а следующий за ним – США. Мы хотели, чтобы такая последовательность стала жестом мира и знаком доброй воли всего мирового футбольного сообщества по отношению к находящимся долгое время в роли политических оппонентов двум большим державам.

Однако буквально за неделю до сессии исполкома ФИФА, на которой должны были приниматься решения по этому вопросу, Платини позвонил мне и сказал, что «старый план придется отменить» и он будет голосовать за Катар, так как его об этом якобы попросил президент Франции Николя Саркази…», - поведал 86-летний Блаттер в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

По словам Блаттера, глава УЕФА был приглашен во дворец французского президента на обед в честь наследного принца Катара, и в ходе этого приема Саркози якобы поинтересовался у Платини, не мог бы тот как-нибудь поспособствовать тому, чтобы право проведения чемпионата мира досталось именно Катару.

Не желая перечить воле президента своей страны, Платини со сторонниками пролоббировали выбор в пользу ближневосточной страны, которая и победила при голосовании, получив четырнадцать голосов против восьми, отданных за США. А спустя полгода, по утверждению все той же газеты Tages-Anzeiger, Катар закупил у Франции самолеты-истребители на 14 с лишним миллиардов долларов.

Позже, когда противники сделанного в пользу Катара выбора по новой пытались поднять волну возмущения результатами голосования, они делали упор на многочисленные нарушения прав человека в этом арабском государстве, на узаконенную гомофобию и унижение трудовых мигрантов, которые помогали строить футбольную инфраструктуру к чемпионату мира. Недовольных правозащитников не услышали, и вот теперь человек, под руководством которого была определена страна-хозяйка ЧМ-2022, признал ошибки.

«Я могу только повторить: присуждение чемпионата Катару было ошибкой, и я был ответственен за это как президент в то время», — продолжил свою исповедь Блаттер. «Благодаря четырем голосам Платини и его команды чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда…».

Примечательно, что в том же интервью газете Tages-Anzeiger бывший глава ФИФА, отвечая на вопрос журналистов, не жалеет ли он о том, что чемпионат мира 2018 года прошел в России, заявил дословно: «Россия провела прекрасный чемпионат». Блаттер отрицает даже мысль о том, что в выборе России в качестве хозяйки ЧМ-2018 могла быть задействована какая-либо коррупционная составляющая.

Обвинения в коррупции – это больное место бывшего футбольного функционера, поскольку лишь в нынешнем году, после многолетнего расследования, из-за начала которого он семь лет назад был вынужден покинуть свой пост, с Блаттера, а также с уже упомянутого выше Платини были сняты обвинения в мошенничестве, растрате и коррупции, связанные с якобы необоснованной выплатой ФИФА французу в 2011 году крупной денежной суммы.

Между тем, решения о проведении ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в России и Катаре продолжают вызывать много споров, а многочисленные обвинения в коррупции привели к тому, что в 2015 году швейцарские прокуроры и минюст США объявили, что проведут собственные расследования. Так что не исключено, что Блаттеру и Платини еще придется отвечать на вопросы следствия.

Тем временем и Катар и Россия продолжают категорически отрицать участие в незаконных махинациях с целью заполучить право проведения чемпионатов мира, а по итогам собственного расследования ФИФА все подозрения с них сняли еще в 2017 году. И, судя по всему, Блаттер своим заявлением сделал некий «реверанс» в сторону американских властей, покаявшись и «обвинив» во всем своего коллегу Платини.