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1 час назад

Болельщики создали петицию с просьбой перенести чемпионат мира в Катаре из-за травмы Мане

Советский спорт

Вингер получил повреждение 8 ноября.

Болельщики создали петицию с просьбой перенести чемпионат мира в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болельщики создали на сайте Change.org петицию с просьбой перенести чемпионат мира в Катарре из-за нападающего сборной Сенегала Садио Мане.

"Лучший африканский игрок Садио Мане получил травму, поэтому мы обязаны отложить чемпионат мира!" - говорится в петиции.

Форвард получил травму в игре 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1). После повреждения на восстановление ему понадобится несколько недель.

К слову, на мировом первенстве Сенегал сыграет в группе A с национальными командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

ЧМ-2022,Садио Мане,
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