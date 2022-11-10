ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
21 час назад

Левандовски назвал двух фаворитов чемпионата мира – 2022

Евро-футбол.Ру

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира 2022 года.

Левандовски назвал двух фаворитов чемпионата мира – 2022
Фото: соцсетисоцсети

«Это будет необычный турнир, ведь он пройдет в середине сезона, но в нем можно выделить фаворитов. Это Бразилия и Аргентина, но командам очень должно повезти, чтобы все футболисты оказались в оптимальной форме», — цитирует Marca слова Левандовски.

Отметим, что Аргентина является соперником Польши по группе С, в которой также сыграют Саудовская Аравия и Мексика. Напомним, открытие чемпионата мира – 2022 состоится 20 ноября. В первом игроком дне страна-хозяйка мундиаля Катар встретится с Эквадором.

ЧМ-2022,Роберт Левандовски,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители