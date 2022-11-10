Левандовски назвал двух фаворитов чемпионата мира – 2022

«Это будет необычный турнир, ведь он пройдет в середине сезона, но в нем можно выделить фаворитов. Это Бразилия и Аргентина, но командам очень должно повезти, чтобы все футболисты оказались в оптимальной форме», — цитирует Marca слова Левандовски.