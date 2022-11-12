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1 час назад

Месси рассказал о важности выиграть первый матч на чемпионате мира - 2022

Газета.Ruиещё 2

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Катаре. Его слова передает Ole.

Месси рассказал о важности выиграть первый матч на ЧМ - 2022
Фото: ReutersReuters

"Я чувствую, что эта команда во многом похожа на образец 2014 года. Похожа с точки зрения умственной силы, что очень важно. Важно хорошо начать чемпионат мира, выиграть первую игру, я думаю, что это очень важно", — сказал Месси.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире.

Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

Ранее суперкомпьютер компании BCA Research предсказал победителя чемпионата мира по футболу.

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