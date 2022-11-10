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15 часов назад

Спутниц игроков сборной Англии проинструктировали о кибербезопасности на ЧМ в Катаре

Sports.ru

Спутницы игроков сборной Англии получили инструктаж по кибербезопасности в Катаре.

Спутниц игроков сборной Англии проинструктировали о кибербезопасности на ЧМ
Фото: Sports.ruSports.ru

Эксперт встретился с ними, чтобы рассказать об опасностях взлома в интернете.

«Это было долгое, подробное занятие. Но речь шла не только об отелях

Говорилось о поддержке со стороны футбольной ассоциации Англии и советах по культуре, а также о важности безопасности в интернете», – сообщил источник.

Доступ к некоторым веб-сайтам в Катаре заблокирован. А тот, кто способствует распространению фэйковых новостей, может попасть в тюрьму.

Сборная Англии на ЧМ-2022 сыграет в группе B с США, Ираном и Уэльсом. Турнир начнется 20 ноября.

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