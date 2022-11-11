Сборная Португалии назвала состав на ЧМ-2022

Сборная Португалии по футболу назвала состав на чемпионат мира в Катаре.
Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Руй Патрисиу ("Рома") Жозе Са ("Вулверхэмптон").
Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Антониу Силва ("Бенфика"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш, Данилу Перейра (оба - ПСЖ);
Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба - "Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Отавио ("Порту"), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью ("Бетис").
Нападающие: Андре Силва ("Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Рикарду Орта ("Брага"), Рафаэл Леау ("Милан").
На групповом этапе португальцы сыграют с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.