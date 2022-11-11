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56 минут назад

Сборная Португалии назвала состав на ЧМ-2022

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Сборная Португалии по футболу назвала состав на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Португалии назвала состав на ЧМ-2022
Фото: УЕФАУЕФА

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Руй Патрисиу ("Рома") Жозе Са ("Вулверхэмптон").

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Антониу Силва ("Бенфика"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш, Данилу Перейра (оба - ПСЖ);

Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба - "Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Отавио ("Порту"), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью ("Бетис").

Нападающие: Андре Силва ("Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Рикарду Орта ("Брага"), Рафаэл Леау ("Милан").

На групповом этапе португальцы сыграют с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

ЧМ-2022,Рафаэл Леау,Жозе Са,Рубен Диаш,Рафаэл Геррейру,Рубен Невеш,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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