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14 часов назад

Форвард "Баварии" Мане попадет в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму

Газета.Ru

Нападающий «Баварии» Садио Мане войдет в состав сборной Сенегала на чемпионат мира — 2022, несмотря на травму. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на источник в федерации футбола страны.

Форвард "Баварии" Мане попадет на ЧМ-2022, несмотря на травму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одно можно сказать определенно, Мане будет в списке завтра», — сказал источник.

Накануне сообщалось, что травма форварда, полученная на 15-й минуте в матче немецкой Бундеслиги против бременского «Вердера» (6:1), оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее, из-за чего Мане не успеет восстановиться к окончанию мирового первенства.

Предварительная диагностика показала, что у Мане был защемлен нерв из-за легкого удара по ноге, однако позднее выяснилось, что у сенегальца повреждено сухожилие. На восстановление после такой травмы в среднем уходит несколько недель.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.

Действующими чемпионами мира являются французы, которые в финале ЧМ-2018 в Москве обыграли национальную команду Хорватии (4:2).

ЧМ-2022,Футбол,Садио Мане,
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