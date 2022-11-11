Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, передает "ВсеПроСпорт".
"Немножко надо подождать. Заявки не до конца объявлены, мы не до конца понимаем основные составы любой сборной. Но если стандартно говорить, то это Бразилия, как обычно, Франция, Испания, Германия", - сказал Мостовой.
В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Действующими чемпионами мира являются французы, которые в финале ЧМ-2018 в Москве обыграли национальную команду Хорватии (4:2).
Ранее бывший российский футболист Андрей Канчельскис объяснил вызов игрока петербургского "Зенита" Деяна Ловрена в сборную Хорватии на чемпионат мира.