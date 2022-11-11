Трое фанатов проехали на велосипедах из Аргентины до Катара

Трое аргентинских болельщиков завершили свое впечатляющее путешествие в 10,5 тысяч километров, проехав на велосипедах из Южной Африки, куда они добрались морским путем из Аргентины, до Катара. Леандро Пиги, Лукас Ледесма и Сильвио Гатто провели в общей сложности 177 дней в пути - практически полгода.

Не всегда все складывалось идеально - туристы остались без денег перед въездом в Замбию, где от них потребовали оплатить визы, и для этого им пришлось срочно обращаться к друзьям. Благодаря современным технологиям им удалось получить помощь от друзей и продолжить свой путь.