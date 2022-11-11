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50 минут назад

Аршавин высказался о выступлении иностранных футболистов за сборную России

Lenta.ru

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении иностранных игроков за национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Аршавин высказался о выступлении иностранцев за сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с российскими паспортами играли за сборную России», — заявил Аршавин.

Он отметил, что в целом относится к натурализации спокойно.

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9 ноября бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо прокомментировал возможный переход в сборную России.

«Мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная пока не выступает ни на одном официальном турнире», — заявил полузащитник.

Он добавил, что играть в составе национальной команды должны российские футболисты.

О желании Клаудиньо и другого бразильского игрока «Зенита», Малкома, получить гражданство России стало известно в сентябре. Малком заявил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе.

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