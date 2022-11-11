Капитана Франции просят не надевать радужную повязку на ЧМ-2022

Глава Федерации футбола Франции не хочет, чтобы капитан сборной носил радужную повязку.
Ноэль Ле Гре высказался на эту тему, когда его спросили, как он относится к этой инициативе.
«Мы будем выступать в стране, которую нужно уважать. Если нас обяжут надеть эту повязку, то мы сделаем это. Я не то чтобы против этой повязки, но иногда я думаю о том, что мы словно хотим давать уроки в тот момент, когда стоило бы следить за тем, что происходит у нас дома», – сказал Ле Гре в интервью L’Équipe.
Капитан сборной Франции – вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис. Когда он не играл за национальную команду, повязку против дискриминации с надписью «One Love» надевал защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.