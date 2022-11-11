Бразилия — чемпион мира по объявлениям. Теперь это стало очевидно

Последние дни сыпятся новости про составы сборных, которые едут на ЧМ-2022. Сначала многие (но не все) публиковали расширенный список, а теперь финальный. «Чемпионат» даже запустил специальную онлайн-трансляцию, чтобы фиксировать все заявки.

Фото: Чемпионат Чемпионат

И тут хочется отметить, насколько же эти заявки по-разному представлены. Кто-то, как немцы, опубликовал в соцсетях картинку со списком игроков. Даже не указывая, кто из какого клуба. С одной стороны, понятно, что тут никаких правил нет – никто ничего не обязан указывать. С другой стороны, хочется верить, что всё делается для людей, а не просто для отчётности. А болельщикам намного удобнее, когда им напоминают, кто откуда. Мелочь, конечно, но из таких деталей складывается общая картина.

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Классный ролик сделала сборная Англии. Там можно обнаружить «пасхалки» – Пикфорда, который уже отбивал пенальти на чемпионате мира. Или человека на диване, который напоминает Риса Джеймса, когда перечисляют защитников.

Лучшая заявка точно осталась за бразильцами. Вот уж кто умеет делать шоу! Перед сотней журналистов из разных изданий главный тренер Тите представил состав сборной. Лично зачитал в прямом эфире в YouTube на канале CBF (Конфедерация бразильского футбола).

Перед этим был представлен отчёт за весь цикл. Среди прочего отмечалось: проведено 50 игр, среднее владение мячом – 58%, забивали в среднем 2,2 гола за матч, вызвали 84 игрока, отсматривали в среднем 80 матчей в месяц, общались со всеми футболистами и всеми их клубными тренерами, ездили на просмотр в Европу, Северную Америку и Азию.

После этого отчёта Тите и огласил состав за минуту, а потом по просьбе ведущего попозировал перед фотографами со списком в руке.

Затем началось самое интересное. Тите больше часа отвечал на вопросы журналистов. Это не преувеличение – 63 минуты. Кажется, такой долгой пресс-конференции не было ни у одного тренера сборной России (кроме последней у Станислава Черчесова). Первый же вопрос Тите был про причины вызова Дани Алвеса. Тренер отметил техническое мастерство, а также физическое и ментальное состояние. А потом добавил, что эти критерии относились к остальным футболистам из списка. Если передавать всё, что сказал Тите про Фирмино, судейство, музыку и остальное, то эта статья получилась бы в 10 раз больше.

Интересно, что на пресс-конференции присутствовал не только Тите. За столом сидели ещё три других тренера, физиотерапевт и врач сборной. Вопросы можно было задавать любому из них. Плюс в зале находились два аналитика команды, президент CBF и представители других подразделений сборной (в том числе шеф делегации в Катаре).

В конце пресс-конференции ведущий полностью расписал план подготовки сборной: 13 ноября в Турин приезжает тренерский штаб, на следующий день прилетают игроки, которые будут заниматься на базе «Ювентуса» до 19 ноября, а потом вместе отправятся в Доху.

В общем, Бразилия – не только фаворит ЧМ-2022, но ещё и лучшая сборная в плане объявления составов. Можно также отметить сборную Франции, потому что главный тренер этой команды пришёл на канал TF1 и в прямом эфире объявил состав, но всё-таки масштаб получился куда более скромным. Как и небольшая пресс-конференция Саутгейта уже после объявления состава.

Представление состава сборной в Бразилии в прямом эфире – это уже традиция. Она касается не только заявки на такой важный турнир, как чемпионат мира. Любое объявление состава сборной Бразилии проходит в таком формате. Именно поэтому часто можно наткнуться на видео, как бразильские футболисты смотрят выступление Тите и радуются, услышав своё имя.