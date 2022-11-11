Экс-тренер ЦСКА объяснил, почему Ондуа не вошел в основу команды

Бывший старший тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин рассказал «Матч ТВ», что Гаэль Ондуа не смог закрепиться в основном составе армейцев из за более опытных партнеров, игравших на его позиции.
Ранее полузащитник «Ганновера» Ондуа вошел в состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре. Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в России. Он воспитывался в системе московского «Локомотива», выступал за молодежную команду железнодорожников, затем провел год в ЦСКА, играя в основном в молодежном первенстве. Также на счету Ондуа 25 матчей за «Анжи» в сезоне РПЛ 2018/19.
— Когда прочитал состав сборной Камеруна, обрадовался за него. Приятно было поработать с ним какое то время. За дубль он играл очень хорошо, был перспективным футболистом. Также он привлекался к основной команде при Леониде Викторовиче Слуцком, но по каким то причинам он не подошел, проиграв конкуренцию более опытным ребятам. На его позиции в тот момент играли Тошич, Хонда, было очень тяжело пройти в основу, — сказал Гришин.
С 2021 года камерунский полузащитник выступает за «Ганновер». В четверг стало известно, что Ондуа вошел в состав сборной Камеруна на ЧМ 2022.