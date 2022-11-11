Экс-тренер ЦСКА объяснил, почему Ондуа не вошел в основу команды

— Когда прочитал состав сборной Камеруна, обрадовался за него. Приятно было поработать с ним какое то время. За дубль он играл очень хорошо, был перспективным футболистом. Также он привлекался к основной команде при Леониде Викторовиче Слуцком, но по каким то причинам он не подошел, проиграв конкуренцию более опытным ребятам. На его позиции в тот момент играли Тошич, Хонда, было очень тяжело пройти в основу, — сказал Гришин.