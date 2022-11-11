Футболистка сборной Англии отказалась смотреть ЧМ-2022

Спорт – очень сильное средство для перемен. Думаю, было бы наивно недооценивать его. Я видела, что у многих игроков есть сильная точка зрения на это все. Я приветствую их и желаю им всего наилучшего в стремлении выразить свою позицию в ходе этого чемпионата мира.